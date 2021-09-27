بالصور.. اجتماع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

يعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن الاجتماع العادي السابع للعام 2021 يناقش عددا من المواضيع والملفات المهمة الخدمية ومتابعة الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)