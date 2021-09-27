فرنسا تعلن دعمها «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 10:36 مساء
السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، تتوسط ممثل شركة «Energy Capital & Power» ونائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أحمد الغزالي. (الإنترنت)

أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، دعمها لأعمال المؤتمر الدولي لاستثمار النفط «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على لسان السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بيتريس دوهيلين، خلال اجتماعها اليوم مع ممثل شركة «Energy Capital & Power»، والشريك المحلي للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط نائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أحمد الغزالي.

وقالت السفارة الفرنسية إن الاجتماع ركز على دعم فرنسا المؤتمر الدولي لاستثمار النفط المزمع انعقاده في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت أن السفيرة بياتريس دوهيلين «رحبت من جانبها بالمؤتمر، وأكدت دعم فرنسا له، وأنه سيكون هناك حضور فرنسي على مستوى راقٍ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الخطوط الجوية الأفريقية تعلن جدول استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بدءا من 30 سبتمبر