فرنسا تعلن دعمها «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» في طرابلس

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، تتوسط ممثل شركة «Energy Capital & Power» ونائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أحمد الغزالي. (الإنترنت)

أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، دعمها لأعمال المؤتمر الدولي لاستثمار النفط «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على لسان السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بيتريس دوهيلين، خلال اجتماعها اليوم مع ممثل شركة «Energy Capital & Power»، والشريك المحلي للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط نائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أحمد الغزالي.

وقالت السفارة الفرنسية إن الاجتماع ركز على دعم فرنسا المؤتمر الدولي لاستثمار النفط المزمع انعقاده في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت أن السفيرة بياتريس دوهيلين «رحبت من جانبها بالمؤتمر، وأكدت دعم فرنسا له، وأنه سيكون هناك حضور فرنسي على مستوى راقٍ».