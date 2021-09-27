انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 05:22 مساء
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي في سرت، 27 سبتمبر 2021.

قال مراقب التربية والتعليم في سرت، مفتاح عبد الكافي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في البلدية خلال العام الدراسي الجاري يصل إلى 2310 طلاب.

وأضاف أن الامتحانات سارت في يومها الثاني بنجاح، موضحًا أن الطلاب يؤدون امتحاناتهم في 16 لجنة موزعة في نطاق أربعة مكاتب خدمات تعليمية هي: أبوهادي والقرضابية وسرت ووادي جارف.

وأشار إلى أن الإشراف على الامتحانات لجان من قبل المراقبين والملاحظين المعلمين والمعلمات، مكلفين من مكتب الامتحانات بسرت.

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وتتواصل الامتحانات حتى منتصف الأسبوع المقبل، حسب مراقب التعليم، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات كانت حتى الآن في متناول الجميع، وجاءت من المناهج الدراسية المقررة.

وأوضح المراقب أن كافة لجان الامتحانات تطبق التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة «كورونا».

فحص حرارة طالب بالشهادة الإعدادية قبل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في سرت، 27 سبتمبر 2021.
طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي في سرت، 27 سبتمبر 2021.
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