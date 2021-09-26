النائب العام: القبض على شبكة تهريب تسببت في وفاة 6 مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 12:51 صباحا
النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

 أعلن مكتب النائب العام، السبت، ضبط شبكة تهريب مسؤولة عن وفاة ستة مهاجرين ضمن 28 مهاجرًا آخرين نقلتهم من السودان إلى ليبيا.

واستهلت نيابة الكفرة الابتدائية التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وفق بيان منشور على صفحة مكتب النائب العام بموقع «فيسبوك». 

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وأظهرت التحقيقات أن «جماعة منظمة» نقلت 28 مهاجرًا من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن 14 منهم وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، ما تسبب في وفاة ستة منهم، بينما تاه البقية في الصحراء.

وأشار البيان إلى القبض على «عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل»، لتأمر النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة القضية لارتكابهم فعل «نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل، وما ترتب عليه من وفاة عدد منهم».

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