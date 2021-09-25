صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات

صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات، 24 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانة طارئة لكابل ضغط عال مغدي للمحطة الأرضية السعيدات مساء الجمعة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن فرقة الصيانة ومكتب تشغيل اسبيعة التابعين لدائرة توزيع اسبيعة شاركا في الصيانة الطارئة.

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وتعاني عديد المدن الليبية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، فيما تشهد أخرى ساعات من الإظلام التام في وقت تقول شركة الكهرباء إنها تلجأ إلى طرح الأحمال تفاديًا «لانهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف».

صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات، 24 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات، 24 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات، 24 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)

صيانة طارئة لكابل مغذي لمحطة كهرباء السعيدات، 24 سبتمبر 2021. (شركة الكهرباء)