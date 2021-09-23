الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك يستعجل 3 مطالب

الاجتماع الدولي بشأن ليبيا، 22 سبتمبر 2021، (الإنترنت)

ألح اجتماع وزاري حول ليبيا، عُقد في نيويورك، في بيان ختامي على اعتماد سريع لقرار تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تحقيق السلام في البلاد، وأبدى الوزراء المشاركون استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها، فيما استعجل مجلس النواب اعتماد ميزانية الدولة وانسحاب المرتزقة الأجانب من الجانبين، بالتنسيق مع دول الجوار.

وترأس وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويغي دي مايو، اجتماعا وزاريا حول ليبيا على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، وكذلك وزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءًا من عملية برلين، وكذلك من دول الجوار الجنوبي لليبيا.

تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

ووفق البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، ليل الخميس، أشار المشاركون إلى نتائج مؤتمري برلين حول ليبيا، وأعربوا عن امتنانهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على جهوده في تسهيل العملية السياسية. كما رحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن 2570 (2021)، الذي يرحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويؤيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

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ودعا المشاركون مجلس الأمن إلى اعتماد سريع لقرار تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مسلطين الضوء على الحاجة إلى تفويض مستقر من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار. ورحبوا كذلك ببيان كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. كما دعا الوزراء إلى الحاجة إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

وفي الشأن السياسي، حث المشاركون على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن. واتفقوا على ضرورة القيام بالاستعدادات اللازمة للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها. مجددين استعدادهم لتقديم كل المساعدة اللازمة للمفوضية العليا من أجل التحضير للانتخابات.

انخراط فوري في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة

وفي المجال الأمني، أثنوا على استمرار المحافظة على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، فضلا عن تدابير بناء الثقة التي أدت إلى إطلاق سراح المعتقلين والقيام بأنشطة أمنية مشتركة. كما لفتوا إلى جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة. كما شدد البيان الوزاري على ضرورة الانخراط الفوري في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، بدءًا بالمقاتلين الأجانب من الجانبين، بالتنسيق مع دول الجوار الليبي.

وحث المشاركون على بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الميليشيات، مما يؤدي إلى توحيد قوات الأمن تحت السلطة المدنية. وتخلل الاجتماع اتفاق عام على وجوب وقف فوري لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وفي الشأن الاقتصادي، ألح الوزراء على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في قطاع النفط وإدارة عادلة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد. وحثوا مجلس النواب الليبي على اعتماد ميزانية الدولة والسلطات الليبية لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية.

تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق

وبخصوص حفظ حقوق الإنسان، حث المشاركون الحكومة الليبية على التخفيف من مخاوف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية فيما يتعلق بالوصول إليها، لا سيما المسائل المتعلقة بتوفير التأشيرات الليبية وتسجيل المنظمات في البلاد. وأعربوا عن قلقهم بشأن آثار جائحة «كورونا» في ليبيا، بما في ذلك على الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وجددوا التزامهم بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في جهودها للتصدي للوباء من خلال توفير اللقاحات على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر برلين الثاني.

وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أنشأها المجلس التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في ليبيا.