المنفي يفتتح اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية» في نيويورك

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 06:00 مساء
المنفي والمنقوش مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في نيويورك. الأربعاء، 22 سبتمبر 2019. (المجلس الرئاسي)

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية»، وذلك بمقر البعثة الألمانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الألمانية.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا، لويغي دي مايو، وفرنسا جان إيف لودريان، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- وزير خارجية ألمانيا يشدد على «وجوب» إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر

وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نوفا»: 20 شركة إيطالية تشارك في معرض «ليبيا بيلد 2021»
ليبيا
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
إنتر ينتفض في 3 دقائق أمام فيورنتينا ويطارد نابولي
رياضة عالمية
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر