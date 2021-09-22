المنفي يفتتح اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية» في نيويورك

المنفي والمنقوش مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في نيويورك. الأربعاء، 22 سبتمبر 2019. (المجلس الرئاسي)

افتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية»، وذلك بمقر البعثة الألمانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الألمانية.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا، لويغي دي مايو، وفرنسا جان إيف لودريان، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- وزير خارجية ألمانيا يشدد على «وجوب» إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر

وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر».