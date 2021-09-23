الخارجية الإيطالية: الاجتماع الدولي بشأن ليبيا ركز على دعم الانتخابات وإخراج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 12:25 مساء
الاجتماع الدولي بشأن ليبيا، 22 سبتمبر 2021، (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إن الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي نُظِّم على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، شهد التأكيد على دعم العملية السياسية في ليبيا وصولًا إلى الانتخابات، وأيضًا مسألة إخراج المرتزقة من البلاد.

وأوضحت أن المشاركين سلطوا الضوء على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم العملية السياسية الليبية، «لا سيما تشجيع إعداد وتنفيذ انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة»، وفقًا لخارطة الطريق التي اتفق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس.

ودعت الوزارة إلى تعاون جميع الجهات الفاعلة المعنية، الداخلية والدولية، من أجل إيجاد حلول سياسية ومؤسسية مشتركة ودائمة، خصوصًا فيما يتعلق «بالتغلب على الشكوك التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بالإطار القانوني لإجراء الانتخابات».

المشاركون بالاجتماع يشددون على ضرورة إخراج المرتزقة
وشدَّد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف، 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك «خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي»، وفق البيان.

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واختتمت الخارجية الإيطالية: «خلال الاجتماع، برز أمل مشترك في اعتماد سريع لقرار مجلس الأمن الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام؛ للسماح لها بالعمل بشكل كامل في فترة حاسمة من المرحلة الانتقالية».

وافتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاجتماع الذي جاء تحت عنوان مبادرة «عملية السلام الليبية»، وشارك فيه وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا، لويغي دي مايو، وفرنسا جان إيف لودريان، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وبحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، وممثلي المنظمات الإقليمية المشاركة في عملية برلين.

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