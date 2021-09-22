دي مايو يدعو الأطراف الليبية إلى التوافق بشأن الانتخابات لتفادي العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:24 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، الأطراف الليبية إلى التوافق بشأن الانتخابات لتفادي خطر الوقوع في العنف.

جاء ذلك التصريح في ضوء قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك على هامش مشاركة دي مايو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال الوزير الإيطالي: «الانتخابات تزداد أهميتها خاصة في ظل خطر وقوع عنف وعدم استقرار».

ردود الفعل على سحب الثقة
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن 89 عضوًا بالمجلس أيدوا سحب الثقة من الحكومة من أصل 133 عضوًا حضروا جلسة مغلقة للمجلس عُقِدت أمس الثلاثاء في مدينة طبرق.

وتباينت ردود فعل النواب خصوصًا فيما يتعلق بالجانب القانوني والدستوري لسحب الثقة، حيث رأى البعض مشروعية القرار، فيما رفضه آخرون معللين ذلك بعدم اكتمال النصاب في الجلسة.

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وفي أول رد فعل له، دعا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى تظاهرة أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان سحب الثقة، قائلا: «ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».

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