بلينكن يجدد دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق «مخرجات جنيف»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 06:28 مساء
اجتماع«مبادرة السلام الليبية» بمقر البعثة الألمانية في نيويورك، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جدَّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا «وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية، من جميع الأراضي الليبية» في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020.

جاء تأكيد بلينكن خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر بعثة ألمانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماع «مبادرة السلام الليبية» الذي يستضيفه مقر البعثة الألمانية.

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وافتتح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماع مبادرة «عملية السلام الليبية»، وذلك بمقر البعثة الألمانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الألمانية.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا، لويغي دي مايو، وفرنسا جان إيف لودريان، بالإضافة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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