لعمامرة باجتماع «الترويكا العربية»: أمن ليبيا يضمن استقرار دول الجوار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 23 سبتمبر 2021, 02:20 مساء
وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت).

جدَّد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار.

وشارك لعمامرة في اجتماع «الترويكا» الجامعة العربية، التي تضم أيضًا السعودية وتونس، مع أعضاء مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، مساء أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار لعمامرة إلى الأزمات المتعددة التي أنهكت طاقات بعض الدول العربية وشعوبها، خصوصًا ليبيا وسورية واليمن «بسبب دفع بعض الأطراف بالحلول العسكرية، واستفحال التدخلات الخارجية التي أدت في النهاية إلى تفاقم الظروف الأمنية والإنسانية، وتأجيج الصراعات لتشكل تهديدًا مباشرًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، ما جعل الأوضاع في هذه الدول بنودًا دائمة على جدول أعمال المجلس.

لعمامرة يجدد عرض الجزائر للمساعدة في ملف المصالحة
وأشار إلى استمرار دعم مسار الحوار الوطني بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما أطلقت الجزائر مبادرتها لإنشاء آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرًا بالجزائر، الذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، والدفع بعجلة السلام من خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي.

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وأكد استعداد الجزائر مواصلة جهودها لدعم الليبيين، وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية، لا سيما أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا، ما شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في البلد.

وشدَّد لعمامرة على ضرورة إشراك الدول العربية في بلورة الحلول السياسية المناسبة للأزمات الداخلية، وإيجاد أرضية مشتركة مع مجلس الأمن بشأن قضايا الأمن والسلم، فضلاً عن التنسيق بين المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والجامعة العربية لدفع الجهود المشتركة نحو الحلول السياسية المنشودة.

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