وزير الصحة يبحث آلية توطين علاج العيون بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 08:32 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يجتمع مع أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، د. علي الزناتي، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، لمناقشة آلية توطين علاج العيون بليبيا.

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع، على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية وعددها 17 قسمًا على مستوى ليبيا، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس، وفق بيان لوزارة الصحة على «فيسبوك».

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وشدد الوزير على ضرورة «تفعيل تخصصات القرنية، الشبكية وتجميل العيون بالداخل، التي تعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج».

كما أكد الوزير ضرورة «التركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من أجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات».

وحسب الإحصاءات الواردة من مستشفى العيون بطرابلس، فإن المستشفى يستقبل أكثر من 1000 حالة في اليوم، ويجري أكثر من 30 عملية جراحية كبرى يوميًّا.

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