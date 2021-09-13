الصحة: لجان في 5 مدن للإشراف على توطين العلاج بالداخل

وزير الصحة علي الزناتي في اجتماع مع مديري مراكز ومستشفيات طبرق، وبنغازي، مصراتة، وسبها، وطرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

حث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مديري مراكز ومستشفيات طبرق، وبنغازي، مصراتة، وسبها، وطرابلس، على ترشيح لجان تعتمدها وزارة الصحة، مهمتها الإشراف على عملية توطين العلاج بالداخل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة، صباح الإثنين، مع مدراء المستشفيات والمراكز الطبية في المدن الخمسة، لمناقشة آلية البدء في تفعيل العلاج بالداخل، وتحديد المخصصات لكل المراكز، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد وزير الصحة «ضرورة تفعيل ملف توطين العلاج بالداخل، والذي كان من أهم أولويات عمل الوزارة، والذي يسعى إلى إنهاء ملف العلاج بالخارج، ووضع حد للأموال التي تهدر وتخصص وتسيل وتصرف».وأعطى الزناتي تعليماته المباشرة لتزويد مركز سبها بعدد من المستلزمات الطبية، وخاصة لمجابهة فيروس «كورونا».

اقرأ أيضا: وزير الصحة يوجه بتوفير مصنع أكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل في ودان

وتطرق الاجتماع إلى عدة ملفات صحية من أبرزها، نقص إمدادات الأدوية العامة والمستلزمات الطبية من جهاز الإمداد الطبي وكيفية معالجتها، وعقود شراء الخدمة وتوطين العلاج بالداخل، وملف التدريب في الوزارة ومدى الاستفادة منها، والاستفادة من برامج وعقود العلاج بالداخل في تطوير ومراقبة أداء المراكز الطبية وسد العجز.

كما بحث الاجتماع دور المراكز الطبية في دعم وتطوير المستشفيات القروية، لتخفيف الحمل وفلترة تحويل الحالات إليها، والتنسيق بين المراكز الطبية في تطوير النظام الصحي.

وزير الصحة علي الزناتي في اجتماع مع مديري مراكز ومستشفيات طبرق، وبنغازي، مصراتة، وسبها، وطرابلس، 13 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)