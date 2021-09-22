ليبيا تشارك في اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 07:57 مساء
اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب

شارك رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي السادس والثلاثين لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.

وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، «مناقشة علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المجلس، وكذلك تقرير عن أعمال اللجنة القانونية للملاحقة الجنائية للعام 2021، بالإضافة إلى الموضوعات المقرر بحثها في الدورة الـ(89) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية».

- ليبيا تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

وفي ختام الاجتماع اتفق المجتمعون على «وضع توصيات مهمة من شأنها تفعيل جوانب ومجالات التنسيق العملي بين أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، والدفع بالعمل نحو مزيد التطوير والتفعيل، وتعزيز مسار العمل الأمني العربي المشترك».

شارك في الاجتماع الشيخ خالد بن هلال المعمري الأمين العام المساعد، والهادي مجدوب مستشار الأمين العام، ومديرو المكاتب العربية المتخصصة، والأمين العام للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وممثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ورؤساء شعب اتصال المجلس أو ممثلوهم في الدول الأعضاء»

اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب
اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب
اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب
اجتماع تنسيقي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب
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