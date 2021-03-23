ليبيا تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

من مشاركة ليبيا في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

شاركت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في أعمال اللجان التحضيرية لأعمال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الثلاثاء، عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي هدفت إلى تعزيز ودعم العمل الأمني العربي المشترك، بما يخدم مصالح الدول والأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عن ليبيا العميد نورالدين أبوجريدة مدير مكتب وزير الداخلية، وضمنت ملاحظات الدولة الليبية في أجندة الأمانة العامة للمؤتمر، حسب المنشور.

من مشاركة ليبيا في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

من مشاركة ليبيا في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

من مشاركة ليبيا في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، 23 مارس 2021. (وزارة الداخلية)