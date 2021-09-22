تأكيد جزائري على أهمية «المصالحة الشاملة» في ليبيا

من لقاء المنفي مع رمطان لعمامرة في نيويورك، 21 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، «تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة»، مؤكدا أهمية «تحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الانقسام والنزاعات».

جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، حيث بحثا معا «آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، الأربعاء.

بدوره، أشاد المنفي «بمواقف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا في دعم الحوار السياسي الليبي، وجهود المصالحة الوطنية، للوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى ليبيا».

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وتطرق اللقاء الذي حضره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق البيان.

ويوجد المنفي رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش منذ الإثنين الماضي، في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر قريب من المجلس الرئاسي إلى «بوابة الوسط» بأن زيارة المنفي لنيويورك ستستمر أسبوعًا، وسيلقي خلالها كلمة ليبيا، كما سيلتقي عددًا من وزراء الخارجية العرب والأجانب المعنيين بالأزمة الليبية، على هامش الاجتماعات.

من لقاء المنفي مع رمطان لعمامرة في نيويوركب، 21 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)