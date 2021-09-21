المنفي يشارك في افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 04:02 مساء
من مشاركة المنفي والمنقوش في افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 21 سبتمبر 2021. (فراس بن علي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية وزير خارجية المالديف عبدالله الشاهد، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

وخلال الجلسة، رحَّب غوتيريس بالرئيس الجديد للجمعية العامة، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها العالم وفي مقدمتها جائحة «كورونا».

المنفي يستقبل وزير الخارجية المصري في نيويورك
المنفي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ووصل المنفي إلى نيويورك، أمس الإثنين، للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث التقى رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله الشاهد، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأفاد مصدر قريب من المجلس الرئاسي إلى «بوابة الوسط» بأن زيارة المنفي لنيويورك ستستمر أسبوعًا، وسيلقي خلالها كلمة ليبيا، كما سيلتقي عددًا من وزراء الخارجية العرب والأجانب المعنيين بالأزمة الليبية، على هامش الاجتماعات.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، في مدينة نيويورك، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

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