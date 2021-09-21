المنقوش تبحث مع وزير خارجية سلوفينيا تعزيز التعاون الاقتصادي

المنقوش خلال لقائها وزير خارجية سلوفينيا، 20 سبتمبر 2021، (الخارجية)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع نظيرها السلوفيني، أنزي لوغار، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وعبر وزير خارجية سلوفينيا عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين المنعقدة في نيويورك.

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كما شاركت المنقوش أمس، في اجتماع تشاوري دعت إليه الكويت، وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، وذلك للتنسيق حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، لضمان أكبر قدر من التأييد والدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومختلف الموضوعات الأخرى المتعلقة بالعالم العربي.