«النهر الصناعي» يعلن إيقاف تسريب بالمسار الشرقي

جانب من محاولة السيطرة على التسريب, 18 سبتمبر 2021. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إيقاف تسريب في محطة بالمسار الشرقي.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن فرق المراقبة والصيانة، بإدارة المنطقة الشمالية بمنظومة الحساونة سهل جفارة، تمكن اليوم السبت، من إيقاف التسريب في محطة E577+000 M/H الواقعة بالمسار الشرقي.

وأكد أن هذا التسريب جاء نتيجة اعتداء لإجراء توصيلة غير شرعية.

- اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تبحث تأمين الإمداد المائي لجميع المدن

وفي وقت سابق من اليوم، قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن اللجنة الإدارية للجهاز عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعها الخامس للعام 2021 بمقر الجهاز الفرعي بمدينة طرابلس.

وأوضح الجهاز أن اللقاء ناقش «عديد النقاط التي تهتم بتأمين الإمداد المائي لجميع المدن والمناطق، وإيجاد الحلول المناسبة لعديد المشاكل والعراقيل».

جانب من محاولة السيطرة على التسريب, 18 سبتمبر 2021. (النهر الصناعي)

جانب من محاولة السيطرة على التسريب, 18 سبتمبر 2021. (النهر الصناعي)