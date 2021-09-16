مجلس الدولة: كوبيش يرفض «أية خطوات أحادية الجانب» بشأن قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 01:16 صباحا
خالد المشري تلقى الأربعاء اتصالاً هاتفياً من يان كوبيش. (المجلس الأعلى للدولة)

قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «يان كوبيش»، تحدث عن «قناعة البعثة الأممية بضرورة اتفاق مجلسي الدولة والنواب بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب»، لافتًا إلى أنه «أكد لكلِّ الأطراف الدولية وكذلك لرئيس مجلس النواب على ضرورة الالتزام بهذا».

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، عقب اتصال هاتفي بين رئيس المجلس خالد المشري والمبعوث الأممي «يان كوبيش».

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وأضاف البيان أن المشري «أطلع خلال المكالمة المبعوث الأممي على آخر الإجراءات التي يقوم بها المجلس فيما يتعلق بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر القادم، حيث بيّن أن المجلس أعدَّ مسودة القوانين المقترحة لغرض تقديمها لمجلس النواب؛ بغية التشاور والاتفاق بشأنها كما ينص الاتفاق السياسي والمضمن في الإعلان الدستوري».

وأشار البيان إلى أن الطرفين أبديا في نهاية الاتصال «حرصهما الأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجرائها».

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى خالد المشري مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، الذي دعا إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات الليبية.

وقال شوليت إنه أجرى مع المشري «مناقشة موضوعية حول أهمية إجراء الانتخابات الوطنية كما هو مقرر»، حسب تغريدة السفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر».

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