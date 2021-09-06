باشاغا وكوبيش يؤكدان ضرورة الإسراع في إصدار قوانين الانتخابات

لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا والمبعوث الأممي يان كوبيش في العاصمة طرابلس، 6 سبتمبر 2021. (تويتر)

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، أنه ناقش مع المبعوث الأممي يان كوبيش، اليوم الإثنين، في طرابلس «سبل المضي قدما في العملية السياسية، وإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وخيارات استكمال الانتخابات وفقا لخارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإثنين، عقب لقاء مع كوبيش: «أكدنا خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية من قبل المؤسسات المنوط بها التشريع».

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ونوه إلى «أهمية أن يقود المجتمع الدولي جهود الضغط على جميع الأطراف لمواصلة الإفراج عن المعتقلين والخروج التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة، وإجراء الانتخابات بعد 108 أيام».

لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا والمبعوث الأممي يان كوبيش في العاصمة طرابلس، 6 سبتمبر 2021. (تويتر)

لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا والمبعوث الأممي يان كوبيش في العاصمة طرابلس، 6 سبتمبر 2021. (تويتر)