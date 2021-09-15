خلال لقائه المشري.. شوليت يدعو إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 02:34 مساء
لقاء المشري وشوليت، 15 سبتمبر 2021، (مجلس الدولة)

دعا مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، حيث قال شوليت إنه أجرى معه «مناقشة موضوعية حول أهمية إجراء الانتخابات الوطنية كما هو مقرر»، حسب تغريدة السفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر».

وأضاف: «لقد شددت على الموقف الأميركي والدولي بأن الفاعلين الليبيين بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشريع انتخابي يأخذ في الاعتبار الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي».

المشري: مجلس الدولة أوشك على إعداد قوانين الانتخابات
من جانبه، أكد المشري حرص مجلس الدولة على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية، مبينا أن المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

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ووصل شوليت إلى العاصمة صباح اليوم، رفقة مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، حيث استقبلهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في مقر الحكومة، وجرت بينهم محادثات حول التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسُبل دعم إجراء الانتخابات.

وعقب اللقاء، قال شوليت إنه أكد للدبيبة دعم بلاده حكومة الوحدة «لتحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، ومن أجل التحضير لانتخابات ديسمبر».

المشري خلال استقباله شوليت ونورلاند.
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