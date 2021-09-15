وصول محولات ومعدات رئيسية لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 06:42 مساء
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، وصول محولات رئيسية ومساعدة للوحدات الأربع لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، وكذلك محولات توزيع ومعدات مساعدة خاصة بالمشروع إلى ميناء طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، صورًا للمحولات والمعدات في ميناء طرابلس أثناء إنزالها ونقلها على متن شاحنات إلى موقع المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 670 ميغاوات وبدأت أعمال تنفيذها في مايو الماضي.

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ويهدف مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي إلى رفع القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة العامة الذي يشمل ثلاث محطات منها في مصراتة بقدرة 640 ميغاوات ومحطة طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

ويشرف على تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي ائتلاف شركتي «سيمنس» الألمانية و«أنكا» التركية.

المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
المحولات والمعدات الخاصة بمشروع محطة كهرباء طرابلس الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)
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