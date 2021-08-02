توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 03:32 مساء
من مراسم توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة، 2 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تأمين وحراسة الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليتين.

وقعت الاتفاقية مصلحة أمن المرافق والمنشأت، وشركة النداء الأول، بحضور السفير التركي لدى ليبيا، وعميد بلدية طرابلس، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ووكيل وزارة الداخلية للمديريات الأمنية، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وأمين عام ديوان مجلس الوزراء.

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وفي مايو الماضي، بدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي بقدرة 670 ميجاوات. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي، أن المشروع يأتي في إطار مساعيها للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة.

وذكرت «العامة للكهرباء» أن مشروع محطة غرب طرابلس ينفذه ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية وأنكا التركية ضمن المخطط الاستراتيجي الذي يشمل ثلاث محطات منها في مصراتة بقدرة 640 ميجاوات ومحطة طبرق بقدرة 740 ميجاوات.

من مراسم توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة، 2 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
من مراسم توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة، 2 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
من مراسم توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة، 2 أغسطس 2021. (شركة الكهرباء)
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