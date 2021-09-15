شوليت: مفوضية الانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لانتخابات 24 ديسمبر

من اليمين السايح وشوليت ونورلاند خلال لقائهم بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الأربعاء 15 سبتمبر 2021. (السفارة الأميركية)

أكد مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «من الناحية الفنية» لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية عماد السايح أطلعه على تلك الاستعدادات الفعالة للاستحقاق المقبل.

والتقى شوليت رفقة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عقب لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بمقر وزارة الدفاع.

وقال شوليت في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «من الواضح أنه من الناحية الفنية، فإن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. اليوم، اطلعت بشكل مباشر على الاستعدادات الفعالة للانتخابات من رئيس المفوضية، (عماد) السايح وشكرته على العمل المهم».

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وخلال لقائه مع الدبيبة، أعاد شوليت «تأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، ومن أجل التحضير لانتخابات ديسمبر» وفق السفارة الأميركية.

وفي اجتماعه مع المشري، دعا المسؤول الأميركي إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات الليبية، بعدما أجرى معه «مناقشة موضوعية حول أهمية إجراء الانتخابات الوطنية كما هو مقرر»، حسب تغريدة السفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر».