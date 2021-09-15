شوليت: أكدت للدبيبة دعم أميركا لحكومة الوحدة في التحضير لانتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 12:45 مساء
لقاء الدبيبة ومستشار الخارجية الأميركية، 15 سبتمبر 2021، (السفارة الأميركية)

صرَّح مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، بأنه التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لإعادة تأكيد دعم بلاده لحكومته من أجل التحضير للانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال شوليت: «من دواعي سروري أن أزور طرابلس مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا (ريتشارد نورلاند).. التقينا رئيس الوزراء الدبيبة لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، ومن أجل التحضير لانتخابات ديسمبر»، حسب ما جاء في تدوينة للسفارة الأميركية على حسابها في موقع «تويتر».

جولة لمستشار الخارجية الأميركية في المنطقة
ووصل شوليت ونورلاند العاصمة صباح اليوم؛ حيث استقبلهما الدبيبة في مقر الحكومة، وجرت محادثات بينهم تناولت التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسُبل دعم إجراء الانتخابات، حسب بيان الحكومة.

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ويجري مستشار الخارجية الأميركية جولة تشمل عدة دول عربية، افتتحها أمس الثلاثاء بزيارة تونس، حيث اجتمع شوليت مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، «وناقشا الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الليبية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي في مختلف أنحاء ليبيا».

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