«بنغازي الطبي»: غلق العيادات الخارجية خوفا من ازدياد إصابات «كورونا» بين الكوادر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 11:16 صباحا
رئيس إدارة التمريض بمركز بنغازي الطبي، أحمد بالأشهر، 15 سبتمبر 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

أرجعت إدارة مركز بنغازي الطبي سبب غلق العيادات الخارجية إلى تخفيف الازدحام و«الخوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين العناصر الطبية والطبية المساعدة والموظفين».

وقال رئيس إدارة التمريض بالمركز، أحمد بالأشهر، إن العناصر الطبية المساعدة ستُوزع على أقسام محددة ومهمة، وهي «الطوارئ والأورام والعنايات الفائقة»، وكذلك برج الأمل، حسب تصريح نقلته صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وأضاف بالأشهر: «كما فتحت عيادة الجراحة لحالات غيار العمليات التي أجريت داخل المركز، ومتابعتهم من قبل الأطباء؛ للتخفيف على قسم الطوارئ، وفتح قسم الأعصاب لحالات في الأقسام الإيوائية لأنها تحتاج أطباء تخطيط أعصاب أثناء المرور الصباحي، بالإضافة إلى تخصيص عيادة جهاز الإيكو (المعني بالكشف على القلب) لحالات الدخول الموجودة في الأقسام، كون هذه العيادات لا يمكن إغلاقها باستثناء الحالات الداخلية الموجودة في أقسام الإيواء».

وحذر من ارتفاع عدد حالات «كورونا» بشكل ملحوظ، حيث افتتحت أقسام أخرى في برج الأمل لاستيعاب المصابين، معقبًا: «نحاول أن نغطي تلك الأماكن والأقسام التي بها عجز».

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