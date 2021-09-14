«رويترز»: ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإنتاج في ليبيا

معمل الغاز في ميناء الزويتينة النفطي، (أرشيفية: مؤسسة النفط)

قالت وكالة «رويترز» إنّ الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، التي لم تسجل منذ ستة أسابيع، «يأتي وسط مخاوف من تعطل إنتاج الخام في ليبيا».

ونقلت الوكالة عن مهندس في ميناء الحريقة النفطي، لم تسمه، قوله إن المحتجين مازالوا يغلقون الميناء، في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عمليات التحميل في الموانئ بالسدر ورأس لانوف منذ يوم الجمعة الماضي.

كما أرجعت «رويترز» صعود أسعار النفط إلى المخاوف بشأن الإنتاج في الولايات المتحدة، التي تستعد لاستقبال إعصار جديد، هو الثاني خلال أيام قليلة، وقد تسبب السابق في توقف المنشآت النفطية بخليج المكسيك.

ومساء أمس، نفى أحد المعتصمين في منطقة الهلال النفطي، فك الاعتصام، مؤكدا استمراره، وذلك في تسجيل اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ذكرت مواقع محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية، اللواء ناجي المغربي، اجتمع مع ممثلي المعتصمين، وجرى الاتفاق على فض الاعتصام واستئناف عمليات التصدير.

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ويطالب المعتصمون بأن يكون لمنطقة الهلال النفطي والأحواض، حصة ثابتة في التعيينات، وضمان حقوق المنطقة في برنامج التنمية المستدامة، والبحث عن حلول لزيادة الأمراض بين سكان منطقة الهلال النفطي، بسبب عمليات استخراج النفط والغاز وانتشار الموانئ فيها.