الناطق باسم المعتصمين بـ«الهلال النفطي»: العمل مستمر في موانئ المنطقة مع وقف التصدير حتى تحقيق مطالبنا

جانب من المعتصمين في الهلال النفطي, (بوابة الوسط)

قال الناطق باسم المعتصمين في منطقة الهلال النفطي، حسام الأخضر، إن العمل مستمر في موانئ المنطقة، خصوصًا ميناء السدرة ورأس لانوف، ومنع التصدير من الميناءين، مؤكدًا أن المعتصمين سمحوا للعاملين وفرق الصيانة بمواصلة عملهم، مع استمرار الاعتصام، حتى تحقيق مطالبهم «المشروعة».

وأوضح الأخضر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنهم لا يتبعون أي جهة أو يحركهم أحد، غير «مطالب المنطقة من خدمات وتعيينات لشبابها»، وقال إن أي حديث عن تبعيتهم لأي جهة يستهدف «تهييج الرأي العام ضدنا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر بميناء السدرة، إن معتصمين في الميناء أوقفوا شحن ناقلة نفطية بعد أن بدأت في شحن 400 ألف برميل من النفط.

وتابع الأخضر: إن أهالي المنطقة طالبوا بحقوقهم منذ سنوات دون اللجوء إلى الاعتصام أو التظاهر، إلا أنه لم يتحقق منها شيء، مشيرًا إلى «فشل» لجنة شكلتها المؤسسة الوطنية للنفط ووصف وعودها بـ«الزائفة»؛ بل أن قراراتها بالتعيين جاءت من مناطق مجاورة من كل جانب إلا الهلال النفطي، وفق قوله.

وأضاف أن اللجوء إلى الاعتصام كان الخيار الأخير، متهمًا وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار، بـ«اقتصار التوظيف في المؤسسة على عائلتين فقط، تسيطران على 80% من التعيينات».

وفيما يتعلق بمطالب المعتصمين، لخَّصها الأخضر في أولًا: أن يكون لمنطقة الهلال النفطي والأحواض، حصة ثابتة في التعيينات، كباقي ربوع ليبيا، دون محسوبيات ولا احتكار، بينما يتمثل المطلب الثاني في ضمان حقوق المنطقة في برنامج التنمية المستدامة، الذي لم تنفذ منه المؤسسة الوطنية للنفط 1%، «لم يتم تنفيذ خدمة واحدة ضمن البرنامج في منطقة الهلال أو الأحواض».

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: معتصمون يوقفون شحن 400 ألف برميل نفط في ميناء السدرة

وأضاف أن المطلب الثالث، يتمثل في البحث عن حلول لزيادة الأمراض بين سكان منطقة الهلال النفطي، بسبب عمليات استخراج النفط والغاز وانتشار الموانئ فيها، وهو ما تسبب في زيادة الأمراض خاصة السرطان الذي أصاب الكثير من الأهالي، فضلًا عن تضرر الأراضي الزراعية بشكل كبير.

وشدَّد الأخضر على استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم، «بعيدًا عن أي وعود لن يتم تنفيذها»، خاصة أن «جدار الثقة انهار بين المعتصمين ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط».

جانب من المعتصمين في الهلال النفطي, (بوابة الوسط)