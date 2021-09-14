أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

سجّلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تأثر إنتاج الخام في الولايات المتحدة نتيجة عاصفة جديدة؛ إذ لم يصل مستوى الإنتاج هناك إلى المعدل الطبيعي بعد «إعصار إيدا» المدمر.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، مع وصول خام «برنت» 48 سنتا، أو 0.7%، إلى 73.99 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7%، إلى 70.94 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 71.14 دولارًا في وقت سابق، وهو أعلى مستوى أيضا منذ مطلع الشهر الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وبدأت أمس الإثنين، عمليات الإجلاء من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث بدأت مصافي النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية نيكولاس، التي كانت متجهة نحو ساحل تكساس مع رياح تبلغ 70 ميلا في الساعة، مما يهدد ساحل تكساس ولويزيانا اللذين لا يزالان يتعافيان من إعصار «إيدا».

وظل أكثر من 40% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في الخليج متوقفا عن العمل أمس، بعد أسبوعين من غزو «إيدا» ساحل لويزيانا، وفقا لمكتب التنظيم البحري للسلامة وإنفاذ البيئة.