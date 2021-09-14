أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 6 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 09:42 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

سجّلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تأثر إنتاج الخام في الولايات المتحدة نتيجة عاصفة جديدة؛ إذ لم يصل مستوى الإنتاج هناك إلى المعدل الطبيعي بعد «إعصار إيدا» المدمر.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، مع وصول خام «برنت» 48 سنتا، أو 0.7%، إلى 73.99 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7%، إلى 70.94 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 71.14 دولارًا في وقت سابق، وهو أعلى مستوى أيضا منذ مطلع الشهر الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وبدأت أمس الإثنين، عمليات الإجلاء من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث بدأت مصافي النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية نيكولاس، التي كانت متجهة نحو ساحل تكساس مع رياح تبلغ 70 ميلا في الساعة، مما يهدد ساحل تكساس ولويزيانا اللذين لا يزالان يتعافيان من إعصار «إيدا».

وظل أكثر من 40% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز في الخليج متوقفا عن العمل أمس، بعد أسبوعين من غزو «إيدا» ساحل لويزيانا، وفقا لمكتب التنظيم البحري للسلامة وإنفاذ البيئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن
ليبيا
المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
ليبيا
«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال
ليبيا
قرار حكومي بالإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 10 سنوات
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع إنتاج ليبيا إلى مليوني برميل نفط يوميا؟