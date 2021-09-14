أحد المعتصمين: استمرار الاعتصام في منطقة «الهلال النفطي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 02:14 صباحا
جانب من المعتصمين في الهلال النفطي, (بوابة الوسط)

قال أحد المعتصمين في منطقة الهلال النفطي، مساء الإثنين، إن اعتصامهم «لا يزال مستمرًا».

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، ذكرت مواقع محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي اجتمع مع ممثلي المعتصمين، وجرى الاتفاق على فض الاعتصام واستئناف عمليات التصدير.

لكنّ أحد المعتصمين تحدث في تسجيل اطلعت عليه «بوابة الوسط»، عن استمرار الاعتصام حتى تاريخ تسجيل المقطع مساء الإثنين 13 سبتمبر، نافيًا ما راج بشأن فك اعتصامهم.

وكان الناطق باسم المعتصمين، حسام الأخضر، قال الأربعاء الماضي لـ«بوابة الوسط»، إن «أهالي المنطقة طالبوا بحقوقهم منذ سنوات دون اللجوء إلى الاعتصام أو التظاهر، إلا أنه لم يتحقق منها شيء»، مشيرًا إلى «فشل» لجنة شكلتها المؤسسة الوطنية للنفط ووصف وعودها بـ«الزائفة»؛ بل أن «قراراتها بالتعيين جاءت من مناطق مجاورة من كل جانب إلا الهلال النفطي»، وفق قوله.

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ويطالب المعتصمون بأن يكون لمنطقة الهلال النفطي والأحواض، حصة ثابتة في التعيينات، وضمان حقوق المنطقة في برنامج التنمية المستدامة، والبحث عن حلول لزيادة الأمراض بين سكان منطقة الهلال النفطي، بسبب عمليات استخراج النفط والغاز وانتشار الموانئ فيها.

وشدَّد الأخضر، وقتها، على استمرار الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم، «بعيدًا عن أي وعود لن يتم تنفيذها»، خاصة أن «جدار الثقة انهار بين المعتصمين ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط».

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