دوريات أمنية لتأمين محطات الوقود في مسلاتة

جانب من تأمين محطات توزيع الوقود في مسلاتة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

شكلت الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية عدة دوريات لتأمين محطات توزيع الوقود بوسط مدينة مسلات.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «الدوريات عملت على تنظيم العمل بمحطات الوقود والمحافظة على النظام ومنع حدوث الازدحامات أو أي خروقات أمنية».

- ازدحام محطات الوقود في بني وليد

- «البريقة» تحذر من أزمة وقود محتملة بسبب إضراب سائقين بمصراتة

- نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح يناقش عملية تأمين محطات الوقود

وشهدت محطات الوقود بمدينة بني وليد، أول أمس السبت، ازدحامًا شديدًا، بسبب ما تردد عن حدوث نقص في مخزونات البنزين بسبب إضراب سائقي نقل الوقود.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، أنها تنأى بنفسها عن مسؤولية الأزمة المحتملة؛ جراء رفض بعض السائقين نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها.

جانب من تأمين محطات توزيع الوقود في مسلاتة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من تأمين محطات توزيع الوقود في مسلاتة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من تأمين محطات توزيع الوقود في مسلاتة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من تأمين محطات توزيع الوقود في مسلاتة، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)