«البريقة» تحذر من أزمة وقود محتملة بسبب إضراب سائقين بمصراتة

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، أنها تنأى بنفسها عن مسؤولية الأزمة المحتملة؛ جراء رفض بعض السائقين نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّها «تنأى بنفسها عن مسؤولية الازدحام الحاصل أو المحتمل نتيجة قيام بعض سائقي الوقود بإيقاف نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها احتجاجًا على اشتراط الشركة توفر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الأرواح».

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ونددت الشركة بـ«الإجراء الذي يقدم عليه بعض السائقين بالمخالفة لتواجد أي مركبة محملة بالوقود على الطرقات»، لافتة إلى أنّها «أحالت الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ تفاديًا لخلق أي إرباك في عملية التزويد».

وأكدت الشركة أنها «لن تسمح أو توافق على استعمال سيارات نقل الوقود إلا بتوفر اشتراطات السلامة حماية للأرواح والممتلكات».