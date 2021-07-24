شركة البريقة ترفع مخصصات محطات الوقود في سبها إلى 400 ألف لتر «بنزين» يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 01:10 صباحا
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت شركة البريقة لتسويق النفط مخصصات محطات الوقود في مدينة سبها إلى 400 ألف لتر يوميا من «البنزين».

جاء ذلك بالتنسيق مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، حسب بيان منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها يوم الأحد بعد المقبل، وذلك بهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.

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