بوادر ازدحام في محطات الوقود.. «البريقة» توضح الأسباب

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن «الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة»، موضحة أسباب «بوادر الازدحام» في المحطات.

وأوضحت الشركة في بيان أن «عمليات التشغيل والتزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي»، لكنه أشار إلى أن «المحطات تعاني جراء طرح الأحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة».

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وحسب البيان «فإن توفر المصادر البديلة للطاقة داخل أغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع غير كافٍ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات».

وناشدت البريقة لتسويق النفط المواطنين «التحلي بالمسؤولية المشتركة من أجل قطع الطرق والوسائل المسببة للأزمات غير المبررة».