«الداخلية» تبحث استئناف برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يجتمع بمسؤولي منظمات دولية لمناقشة استئناف برامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

ناقش جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، استئناف برنامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين، وضمان عدم تكرار أيّ تجاوزات في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ ميلاد، مع رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNCHR)، بحضور مسؤولي أقسام الترحيل بالمنظمتين، ورئيس المنظمة الليبية للهجرة واللاجئين ومدير إدارة العمليات والسيطرة، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي، ورئيس قسم الرعاية الصحية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وأفاد بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن الاجتماع «يأتي ضمن خطة الجهاز لإشراك المنظمات الوطنية في برامج الترحيل». وجرى استعراض «التجاوزات والأخطاء التي أوقفت برامج (الترحيل الطوعي، الإجلاء الإنساني، إعادة التوطين) وإيفاء المنظمات الدولية تعهدات بعدم تكرار التجاوزات ووضع آليات فعالة لاستئناف برامج الترحيل مرة أخرى».

وقبل أيام، طالب المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطات الليبية باستئناف عمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين للمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الأممي أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة، نشرها الموقع الإلكتروني للبعثة.

وقال كوبيش: «أود أن أؤكد مجددًا موقف الأمم المتحدة الثابت بأن ليبيا لا تعتبر ميناءً آمنًا لإنزال المهاجرين واللاجئين»، مشددًا على ضرورة أن «يعزز المجتمع الدولي عمله على المستوى الجماعي والثنائي لمعالجة الأسباب التي تغذي تحركات الأشخاص بشكل غير نظامي وتوفير سبل قانونية لتجنب استمرار الخسائر في الأرواح على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يجتمع بمسؤولي منظمات دولية لمناقشة استئناف برامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يجتمع بمسؤولي منظمات دولية لمناقشة استئناف برامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يجتمع بمسؤولي منظمات دولية لمناقشة استئناف برامج «الترحيل الطوعي» للمهاجرين (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)