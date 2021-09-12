إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في معمل الغاز بحقل الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 09:36 صباحا
إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في حقل الاستقلال, 11 سبتمبر 2021. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إصلاح التسرب في خط منظومة مكافحة الحرائق في معمل الغاز بحقل الاستقلال.

وقال مراقب حقلي الاستقلال والحطيبة، محمد بوجفول، في بيان للشركة السبت، إن مجموعة العمليات بالحقل تمكنت من إصلاح التسرب في الخط الرئيسي المغذي لشبكة مياه مكافحة الحرائق بحقل الاستقلال، الذي يشكل أهمية كبيرة في توفير المياه لمكافحة الحرائق في الحالات الطارئة.

وأشار بوجفول إلى أن العمل تم وفق الإجراءات المطلوبة، وضمن معايير السلامة المعتمدة، مشيدًا بمجهودات مجموعة العمليات وتعاون مهندس مشروع تطوير شبكة الإطفاء بحقل زلطن التابع لإدارة المشاريع، عياد بوعصيدة، وقسم الخدمات بحقل زلطن الذين كان لهم دور بارز في إيقاف هذا التسرب.

وبحسب البيان، استمر العمل لمدة خمسة أيام متتالية، تم فيها تركيب وصلة جديدة للخط واختباره تحت الضغط المطلوب، بحيث تم التأكد من عدم وجود أي تسرب.

إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في حقل الاستقلال, 11 سبتمبر 2021. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في حقل الاستقلال, 11 سبتمبر 2021. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في حقل الاستقلال, 11 سبتمبر 2021. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
إصلاح تسرب بمنظومة مكافحة الحرائق في حقل الاستقلال, 11 سبتمبر 2021. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
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