الدبيبة يبحث مع رئيس وزراء مالطا تعزيز التعاون بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 01:00 مساء
الدبيبة ورئيس وزراء مالطا، 10 سبتمبر 2021، (حكومة الوحدة)

يعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، جلسة مباحثات موسعة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما، في مقر رئاسة الحكومة المالطية.

ويحضر المحادثات من الجانب الليبي وزراء المالية، الصحة، المواصلات، الداخلية، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصل الدبيبة والوفد المرافق له مالطا، مساء أمس الخميس، لإجراء محادثات مع أبيلا، وكان الزعيمان قد التقيا آخر مرة في طرابلس أبريل الماضي.

وأجرى الدبيبة أمس زيارة لتونس، حيق اتفق مع رئيسها قيس سعيد على إعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة عبر الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين في أقرب وقت.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

جانب من مراسم استقبال الدبيبة في مالطا
رئيس وزراء مالطا يصافح أعضاء الوفد المرافق للدبيبة
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