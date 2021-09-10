الدبيبة في مالطا لإجراء محادثات مع روبرت أبيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 01:00 صباحا
عبدالحميد الدبيبة. (أ ف ب)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، مالطا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء روبرت أبيلا.

ومن المقرر أن يعقد الدبيبة مباحثات مع أبيلا في أوبيرج دي كاستيل صباح الجمعة. وكان الزعيمان قد التقيا آخر مرة في طرابلس أبريل الماضي.

ويتوقع أن تركز محادثات الدبيبة، الذي يرافق وزراء الصحة والنقل والمالية، على الانتخابات المرتقبة في ليبيا والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة، والتجارة، وتسهيل السفر بين البلدين.

- مالطا تزود ليبيا بـ40 ألف لقاح مضاد لـ«كورونا»
- سفارة مالطا توقع عقدا لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين
ليبيا ومالطا يتفقان على استئناف الرحلات الجوية

وأرسلت مالطا الشهر الماضي 40 ألف جرعة لقاح كوفيد-19 إلى ليبيا، بالإضافة إلى عدد غير محدد من اختبارات الكشف عن الوباء لمساعدة السلطات على محاربة الفيروس.

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا في مايو أن ليبيا طلبت مساعدة الحكومة المالطية لاستعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة المرتبطة بأسرة الدكتاتور المخلوع معمر القذافي.

وفي 2 يوليو الماضي، سيرت شركة طيران مالطا أول رحلة جوية لها إلى ليبيا منذ سبع سنوات، وكان على متنها وفد رسمي مالطي بقيادة وزير المالية والتوظيف كلايد كاروانا والرئيس التنفيذي لشركة طيران مالطا ديفيد جي كورمي.

وفي 23 أغسطس الماضي، وقعت سفارة مالطا في طرابلس عقدًا مع (VFS Global) لمساعدة وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

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