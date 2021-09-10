بالصور.. وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي»

وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء الخميس، وصول المياه إلى المسار «تازربو - بنغازي».

وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بدء عمليات تعبئة خط المياه الناقل «تازربو - بنغازي» بعد انتهاء أعمال الصيانة بإحدى المحطات التي تعرضت للتخريب قرب واحة أوجلة في يونيو الماضي.

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كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن في 24 يونيو، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه «تازربو - بنغازي» قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة بمنطقة الواحات، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

واضطر ذلك، فرق التشغيل والصيانة بالجهاز إلى اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة التي شملت إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه «السرير - سرت»، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.

وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)