بالصور.. وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 01:22 صباحا
وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء الخميس، وصول المياه إلى المسار «تازربو - بنغازي».

وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بدء عمليات تعبئة خط المياه الناقل «تازربو - بنغازي» بعد انتهاء أعمال الصيانة بإحدى المحطات التي تعرضت للتخريب قرب واحة أوجلة في يونيو الماضي.

- «النهر الصناعي» يعلن بدء عمليات تعبئة الخط الناقل تازربو - بنغازي
- «الموارد المائية» تتوقع إصلاح خط مياه «تازربو - بنغازي» خلال 3 أسابيع
- النهر الصناعي: تسرب المياه في خط تازربو - بنغازي

كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن في 24 يونيو، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه «تازربو - بنغازي» قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة بمنطقة الواحات، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

واضطر ذلك، فرق التشغيل والصيانة بالجهاز إلى اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة التي شملت إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه «السرير - سرت»، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.

وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
وصول مياه النهر الصناعي على المسار «تازربو - بنغازي» (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
مدرب البرازيل بعد مباراة الأرجنتين: ليس كل شيء مباحا في كرة القدم
رياضة عالمية
الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جليد القطب الشمالي ضحية وشاهد على الاحترار المناخي