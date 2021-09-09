كوبيش: إحاطة مرتقبة اليوم من الكبير والحبري بشأن خطة توحيد «المركزي»

لقاء الكبير والحبري بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الخميس 8 يوليو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

قال المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تنتظر إحاطة اليوم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بشأن خطة توحيد المصرف.

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الأممي أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، نشرها الموقع الإلكتروني للبعثة.

وأشار كوبيش إلى تسليمه، في 8 يوليو الماضي، تقرير المراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي بحضور رئيس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، لافتًا إلى أن «النتيجة الرئيسية التي خلصت إليها هذه المراجعة هي أن توحيد مصرف ليبيا المركزي لم يعد ببساطة أمرًا محبذًا بل بات مطلوبًا».

- الاتفاق على وضع إطار عمل للفرق المعنية بتنفيذ خارطة توحيد المصرف المركزي

- الكبير يلتقي الحبري بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

وتابع: «يعتزم محافظ البنك المركزي ونائبه تقديم إحاطة اليوم إلى مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين والتي تشارك مصر في رئاستها لاطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الخطة والخطوات الأولية اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات والمضي قدمًا في عملية توحيد البنك».

وشدد المبعوث الأممي على أن «حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي أكدا استعدادهما لدعم هذه العملية».