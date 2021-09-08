انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي - الجزائري في طرابلس قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 01:55 صباحا
المنتدى الاقتصادي الليبي - الجزائري (الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر رضا تير، الثلاثاء، عن قرب انعقاد منتدى اقتصادي لرجال أعمال ليبيين وجزائريين في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن «تير» قوله إن المنتدى الذي سبق أن استضافته الجزائر خلال الفترة الماضية، سيبحث عددًا من الملفات الاقتصادية أبرزها المتعلقة بإعادة إعمار ليبيا.

وأشار إلى أن شركات كبرى تعمل بإعادة الإعمار ستشارك في المنتدى، مبينًا أن «الجزائر قدمت الدعم السياسي لليبيا، وحققت نتائج إيجابية في اجتماع دول الجوار الأخير». كما أكد أن الإقبال الليبي على المنتجات الجزائرية يتزايد من خلال مثل هذه الاجتماعات.

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وفي يونيو الماضي، عقد المنتدى الجزائري-الليبي، الذي حظي بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وبمشاركة 320 مشاركا جزائريا مقابل 280 متعاملا ليبيا، وانتهى بإبرام عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بين هيئات البلدين، من بينها اتفاق لتأسيس مجلس رجال الأعمال جزائري- ليبي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومركز تنمية الصادرات الليبي.

واقترح متعاملون اقتصاديون من البلدين إنشاء فرع بنكي للبنك الخارجي الجزائري على مستوى المركز الحدودي بالدبداب من أجل تسهيل عمليات التصدير والاستيراد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والليبيين وفرع آخر بالعاصمة الليبية طرابلس، علاوة على رفع جميع الصعوبات التي تعترض العمليات اللوجستية (النقل) مع منح الأولية إلى مجمع الجزائري الحكومي لنقل البضائع الذي يتولى بدوره تكليف شركات أخرى للقيام بعمليات النقل نحو ليبيا.

وقتها، أعرب وزير التجارة الجزائري كمال رزيق عن طموح لرفع حجم التبادلات التجارية مع ليبيا إلى ثلاثة مليارات دولار، شريطة رفع جميع العقبات أمام عمليات التصدير والاستيراد.

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