الحويج يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بشأن أوضاع الجنوب الليبي في طرابلس، 11 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)

شارك وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائر اليوم السبت.



حضر الافتتاح أيضا مستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيرا التجارة والخارجية الجزائريان، بمشاركة من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين. وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى «بذل الجهود لفتح معبر الدبدابة غدامس في وقت قريب وفتح خط بحري بين كلا البلدين».



من جانبه، شدد الحويج على أهمية تفعيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال الليبيين والجزائريين ورفع معدلات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين.



وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، بالإضافة لمشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري وإتاحة الفرص لأعضاء المجلس للتعريف بمؤسساتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.