الحويج يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 12:59 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع بشأن أوضاع الجنوب الليبي في طرابلس، 11 مايو 2021. (وزارة الاقتصاد)

شارك وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائر اليوم السبت.

حضر الافتتاح أيضا مستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيرا التجارة والخارجية الجزائريان، بمشاركة من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين. وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى «بذل الجهود لفتح معبر الدبدابة غدامس في وقت قريب وفتح خط بحري بين كلا البلدين».

من جانبه، شدد الحويج على أهمية تفعيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال الليبيين والجزائريين ورفع معدلات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين.

وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، بالإضافة لمشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري وإتاحة الفرص لأعضاء المجلس للتعريف بمؤسساتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أليغري يفتح المزاد بين يونايتد وسان جيرمان على كريستيانو بعد اتجاه الاستغناء عنه...
رياضة عالمية
الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
المحكمة الدستورية في مالي تعلن قائد الانقلاب العسكري رئيسا انتقاليا
دولى
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3.5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم في الميزانية العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟