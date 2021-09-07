عقيلة يعلن تعليق جلسة استجواب الحكومة إلى غد الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 03:02 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، 7 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفع جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وتعليقها إلى الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء.

وأرجع صالح تأجيل جلسة الاستجواب إلى تأخر وصول رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ووفد الوزراء المرافق له، وضيق الوقت المتبقي لعقد الجلسة.

وكان من المقرر عقد جلسة الاستجواب، يوم الإثنين 30 أغسطس، إلا أنها تأجلت بعدما طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إعلام الحكومة بأسئلة النواب، وذلك طبقا للمادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

وبعث «النواب» بمذكرة إلى الحكومة، تضمنت 16 صفحة من الأسئلة، تناولت ملفات «الكهرباء، وجائحة كورونا، والسيولة النقدية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة»، بالإضافة إلى استفسارات اللجان النوعية بخصوص «الصحة والدفاع والاتصالات»، فضلاً عن أسئلة عامة أخرى.

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