الدبيبة يطلب من رئاسة «النواب» موافاة الحكومة بنقاط الاستجواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 08:31 صباحا
الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، 25 أغسطس 2021. (صورة من مقطع فيديو)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بالتنسيق مع هيئة رئاسة مجلس النواب لموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق».

جاء ذلك في خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى رئاسة مجلس النواب، بتاريخ يوم الخميس الماضي.

وأضاف الخطاب أن الوزراء سيعدون ردودا على تلك النقاط، عقب عودة الدبيبة من مهمة العمل بالخارج «المحددة مسبقا قبل ورود دعوة الاستجواب».

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وأشار الخطاب إلى عدم تحديد المواضيع المطلوبة للاستجواب في كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 879 المؤرخ في 21 أغسطس الماضي، لدعوة الدبيبة وأعضاء الحكومة إلى الجلسة، المقررة اليوم الإثنين.

وتابع أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

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