تسجيل 10 إصابات بفيروس «كورونا» في سبها

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل عشر إصابات بفيروس «كورونا» خلال اليومين الماضيين، وشفاء ثماني حالات.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تلقى 35 عينة لتحليلها، أظهرت سلبية 25 عينة، فيما تأكدت إصابة عشر حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1914 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، وتماثل 1617 مصابًا للشفاء، في حين توفي 15 آخرون.

- 1914 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 315 ألفًا و418 حالة، منها 83 ألفًا و802 نشطة، و227 ألفًا و293 متعافى، و4323 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.