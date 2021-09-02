بلدية طبرق تلزم المصارف بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إصابات «كورونا»

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع مديري المصارف التجارية بالمدينة. (بلدية طبرق)

ألزمت بلدية طبرق المصارف التجارية العاملة بالمدينة بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتجنب الإصابة والحد من تفشي فيروس كورونا، كما طالبتها بزيادة عدد الصرافين بالمنافذ المخصصة للتعامل مع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، مع مديري فروع مصارف (التجاري، والجمهورية، والوحدة، والأمان، وشمال أفريقيا والتجارة والتنمية والجمهورية البطنان)، بحضور عضو المجلس التسييري منصور امداوي ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق إن الاجتماع خُصص لمناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وتقديم الخدمات للمواطنين دون زحام، مشيرًا إلى أن بوالخطابية طالب مديري المصارف بضرورة إلزام الزبائن بارتداء الكمامات، والوقوف على مسافات متباعدة وزيادة عدد الصرافين بالمنافذ المخصصة للتعامل مع المواطنين.

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وشدد بوالخطابية خلال الاجتماع على مديري المصارف التجارية العاملة بمدينة طبرق ضرورة إشرافهم المباشر على عمليات الصرف، وتوفير سبل الراحة للزبائن مع الاهتمام بالنساء وكبار السن والمعاقين.

وقررت بلدية طبرق، أمس الأربعاء، إغلاق المساجد وصالات الأفراح والمقاهي العامة وسوق الجمعة، وإلغاء المآتم لمدة أسبوع بداية من يوم الجمعة المقبل إلى حين اتضاح الرؤية بسبب تفشي وباء «كورونا» في المدينة، داعية المواطنين إلى أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، والالتزام بكل الخطوات المتخذة من أجل الصحة العامة.

اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع مديري المصارف التجارية بالمدينة. (بلدية طبرق)