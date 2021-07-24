رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق يحذر من التجمعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 10:18 مساء
إحدى ساحات مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، المواطنين من التجمعات الاجتماعية في المآتم والأفراح وفي الدوائر الحكومية العامة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وطالب رئيس المجلس في بيان اليوم السبت المواطنين بارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد المكاني، والالتزام بكل التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ولجان مواجهة الوباء، «حتى لا تضطر البلدية لغلق الصالات ومنع المآتم ومنع التجمعات».

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وانطلقت صباح اليوم الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلديات طرابلس الكبرى بسبب «ارتفاع مؤشر الإصابة  في الآونة الأخيرة»، حسب تأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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