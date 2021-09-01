إغلاق صالات الأفراح والمقاهي وسوق الجمعة والمساجد في طبرق لمدة أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:24 مساء
اجتماع بوالخطابية مع مسؤولي القطاعات العامة ببلدية طبرق، الأربعاء 1 سبتمبر 2021. (بلدية طبرق)

قررت بلدية طبرق إغلاق المساجد وصالات الأفراح والمقاهي العامة وسوق الجمعة، وإلغاء المآتم لمدة أسبوع بداية من يوم الجمعة المقبل إلى حين اتضاح الرؤية بسبب تفشي وباء «كورونا» في المدينة، داعية المواطنين إلى أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، والالتزام بكل الخطوات المتخذة من أجل الصحة العامة.

جاء إعلان ذلك عقب الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأربعاء، بديوان البلدية، مع مسؤولي قطاعات الصحة والأمن والحرس البلدي، لمناقشة تفشي وباء «كورونا» بالمدينة.

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كما قررت بلدية طبرق إلزام المطاعم بإعطاء الوجبة للزبون خارج المطعم وعدم تناولها داخل المطعم، وإلزام أصحاب المحال التجارية الكبيرة بعدم السماح بدخول المواطنين دون كمامات، وفي حال المخالفة ستتم معاقبة صاحب المحل.

وطالبت بلدية طبرق مكتب الرعاية الصحية بتقديم التطعيمات داخل القطاعات وتوفير التطعيمات في الأماكن العامة، ووجهت رجال الأمن والحرس البلدي إلى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

اجتماع بوالخطابية مع مسؤولي القطاعات العامة ببلدية طبرق، الأربعاء 1 سبتمبر 2021. (بلدية طبرق)
اجتماع بوالخطابية مع مسؤولي القطاعات العامة ببلدية طبرق، الأربعاء 1 سبتمبر 2021. (بلدية طبرق)
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