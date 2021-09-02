بوريطة يستقبل عقيلة صالح في الرباط

استقبال بوريطة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الرباط، الخميس 2 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الذي وصل الرباط للقاء عدد من المسؤولين.

ونشرت وزارة الخارجية المغربية عبر حسابها على موقع «تويتر» صورا لاستقبال بوريطة للمستشار عقيلة صالح بمقر الوزارة في العاصمة الرباط في زيارة تستغرق 48 ساعة سيجري خلالها مشاروات بشان مستجدات الأوضاع في ليبيا.

- مشاورات «ليبية - ليبية» جديدة اليوم في الرباط

ونقلت وكالة أفريقيا للأنباء المغربية عن مصدر دبلوماسي، قوله إن مشاورات عقيلة صالح في الرباط ستركز بشكل أساسي على الوسائل الممكنة؛ لإنهاء الأزمة الليبية وتجاوز العراقيل في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وتوقع المصدر أن يلتقي عقيلة مع مجموعة من المسؤولين الليبيين والفاعلين السياسيين الموجودين حاليًا في المغرب، في إطار الخطوات التي اتخذتها الرباط لتحقيق رؤية مشتركة حول حل الأزمة الليبية من جميع جوانبها وإجراء انتخابات شفافة ضمن الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

استقبال بوريطة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الرباط، الخميس 2 سبتمبر 2021. (مجلس النواب)